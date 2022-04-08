«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ
Поисковая система «Яндекса» начала маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ. Компания пошла на такой шаг по требованию Роскомнадзора.
«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку», - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, теперь шесть сервисов Google начнут помечать из-за нарушений российского законодательства. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, посвященного закону «о приземлении».
Роскомнадзор ввел так называемые меры понуждения против ряда сервисов Google. Отныне пользователей будут информировать о том, что данное иностранное лицо нарушает законодательство РФ. Кроме того, вводится запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.