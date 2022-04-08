В стране и мире «Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ Андрей Неделя Ранее Роскомнадзор ввел так называемые меры понуждения против ряда сервисов Google. Теперь шесть сервисов компании начнут помечать из-за нарушений законодательства РФ. © Фото: Pixabay Читайте нас на: Поисковая система «Яндекса» начала маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства РФ. Компания пошла на такой шаг по требованию Роскомнадзора. «Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку», - сообщили в пресс-службе компании. Напомним, теперь шесть сервисов Google начнут помечать из-за нарушений российского законодательства. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства, посвященного закону «о приземлении». Роскомнадзор ввел так называемые меры понуждения против ряда сервисов Google. Отныне пользователей будут информировать о том, что данное иностранное лицо нарушает законодательство РФ. Кроме того, вводится запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика