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Евро на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года

Андрей Аркадьев
13:47 08.04.2022
На 13:38 по московскому времени курс евро снижался до 79,98 рублей.
Евро на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 13:38 по московскому времени курс евро снижался до 79,98 рублей. По данным на 13:43, евро замедлил снижение до 80,18 рублей, курс доллара снижался до 75,1 рублей.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Звезде», что курс доллара по отношению к рублю опустился вниз на фоне тревожных новостей, которые есть в США, однако это временное явление.

По словам эксперта, базовый курс одной валюты по отношению к другой связан с такими показателями, как национальная экономика, ее состояние, темпы роста, эффективность, макрофинансовые показатели.

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