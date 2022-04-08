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Эксперт объяснил, чем вызван недавний рост рубля и от чего зависят колебания курса валют

Андрей Аркадьев
13:34 08.04.2022
Базовый курс одной валюты по отношению к другой связан с такими показателями, как национальная экономика, ее состояние, темпы роста, эффективность, макрофинансовые показатели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pixabay
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В последнее время курс доллара по отношению к рублю опустился вниз на фоне тревожных новостей, которые есть в США, рассказал «Звезде» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Он "клюнул" вниз по отношению к рублю, и поэтому цифра рубля чиркала по отметке 75. В основном она крутилась вокруг 77, 78, 80 вот этого объективно обусловленного курса. Чиркнула по 75, но это временное явление», - сказал экономист.

Беляев объяснил, что базовый курс одной валюты по отношению к другой связан с такими показателями, как национальная экономика, ее состояние, темпы роста, эффективность, макрофинансовые показатели. Однако под влиянием новостных событий и внешних факторов может от этих значений отклоняться, но все равно будут иметь тяготение к возвращению к базовому курсу.

«Он естественно под влиянием новостных событий, фактов коньюнктурным. Он может от этих базовых значений отклоняться, от базового курса, но как к магниту будет иметь тяготение к этому курсу. Собственно, что с рублем и произошло», - сказал эксперт.

Он отметил, что остроотрицательные новости выбивают курс валюты по отношению к базовому как правило вниз, что и произошло с рублем.

«Как только новостной фон стал исправляться, пена тревожная стала уходить, курс рубля стал восстанавливаться и возвращаться на те позиции, откуда он был выбит отрицательными новостями», - добавил Беляев.

Между тем фундаментальных изменений вряд ли можно ожидать и в США, и в РФ в ближайшее время.

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