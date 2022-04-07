Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей

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В четверг рубль по отношению к доллару укрепился до 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля. По расчетам курса доллара на завтра на 19:00 (мск) к закрытию доллар упал на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, евро - на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.

В четверг позиции доллара упали до 74,26 рубля - минимума с 11 февраля, а евро - до 80,69 рубля - с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.

Ранее в США признали, что рубль стал самой динамичной валютой в марте этого года. Как было сказано в материале Национального общественного радио США, самой прибыльной валютой мира в марте рубль стал благодаря резкому и устойчивому восстановлению.