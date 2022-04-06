МИД РФ: поддержка Западом преступной провокации в Буче - по сути участие в ней

Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Поддержка Западом преступной провокации в Буче - по сути участие в ней. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России.

«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции», - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее украинские власти и средства массовой информации показали ролик, якобы снятый в Буче в Киевской области. На кадрах показаны тела погибших, которые лежат на дороге.

В МО РФ заявили, что фейковые материалы появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники СБУ и украинские журналисты. Кроме того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что данная постановка содержит грубые ошибки.

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что западные страны, «раздувая истерику» вокруг данной ситуации, стремятся сорвать переговоры Москвы и Киева, в которых наметился прогресс. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии всякой реакции стран коллективного Запада на предоставленные доказательства фейков в Буче.