ПСБ начал выдавать льготную военную ипотеку по ставке 9,5%
ПСБ начал выдавать ипотечные кредиты по военной и гражданской ипотеке в рамках обновленной программы с господдержкой.
Максимальная сумма кредита в рамках «Госпрограммы-2020» увеличена с 3 до 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для приобретения жилья в других регионов РФ.
Ставка в рамках льготной программы составляет 11,5%. Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья, а максимальный срок кредитования - 30 лет.
По обновленной «Госпрограмме. Военная ипотека - 2020» действует ставка 9,5%. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет.
«ПСБ одним из первых начал прием заявок на льготную гражданскую ипотеку сразу после объявления новых условий программы. И первая же неделя показала большой интерес населения, поскольку условия льготной ипотеки остаются гораздо более выгодными, чем по стандартным банковским программам в текущих реалиях. Будучи лидером по выдаче военной ипотеки, банк также предлагает специальную ставку для военнослужащих. Наша задача - сохранить привлекательность ипотечных программ для широкого круга заемщиков, предоставив большой выбор жилой недвижимости, максимально комфортные условия и по ставке, и по сервисам сопровождения сделок с жильем», - подчеркнул Коробченко.