ПСБ начал выдавать льготную военную ипотеку по ставке 9,5%

Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России.

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ПСБ начал выдавать ипотечные кредиты по военной и гражданской ипотеке в рамках обновленной программы с господдержкой.

Максимальная сумма кредита в рамках «Госпрограммы-2020» увеличена с 3 до 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для приобретения жилья в других регионов РФ.

Ставка в рамках льготной программы составляет 11,5%. Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья, а максимальный срок кредитования - 30 лет.

По обновленной «Госпрограмме. Военная ипотека - 2020» действует ставка 9,5%. Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика на всей территории России. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет.