Военнослужащий МТО рассказал, как удалось спасти людей и машины из украинской засады

По словам военнослужащего, колонна везла топливо для танков и боеприпасы на позиции российских войск. При попадании в засаду, по его словам, необходимые действия для такого случая были настолько отточены ранее, что все меры были предприняты автоматически.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащий материально-технического обеспечения Вооруженных сил России рассказал, как удалось спасти людей и машины с боеприпасами и топливом из украинской засады.

«При подвозе боеприпасов, обеспечения ГСМ подверглись вражескому обстрелу. Загорелся бензовоз, эвакуировали экипаж, шесть машин вывели из-под обстрела», - поделился военнослужащий.

По словам военнослужащего, колонна везла топливо для танков и боеприпасы на позиции российских войск. При попадании в засаду, по его словам, необходимые действия для такого случая были настолько отточены ранее, что все меры были предприняты автоматически.

Военнослужащий добавил, что личный состав из состава колонны не пострадал, не было даже раненых.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении центра подготовки иностранных наемников под Одессой при помощи высокоточных ракет комплекса «Бастион».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов