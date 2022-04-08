Сыны Отчизны: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют мужество и профессионализм. О героях нашего времени рассказывает Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявивших себя во время спецоперации на Украине.
Мотострелковый взвод лейтенанта Егора Алексеева вступил в неравный бой с противником, однако командир грамотно выстроил оборону, благодаря чему все атаки были отражены, а прицельным огнем российских мотострелков уничтожены девять единиц бронетехники и 30 националистов.