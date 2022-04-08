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Сыны Отчизны: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

11:21 08.04.2022
Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют мужество и профессионализм. О героях нашего времени рассказывает Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявивших себя во время спецоперации на Украине.

Мотострелковый взвод лейтенанта Егора Алексеева вступил в неравный бой с противником, однако командир грамотно выстроил оборону, благодаря чему все атаки были отражены, а прицельным огнем российских мотострелков уничтожены девять единиц бронетехники и 30 националистов.

© Минобороны России

Капитан Салам Мержоев руководил прорывом обороны украинских сил на стратегически важном направлении. Во время боя он лично нашел и уничтожил две замаскированные позиции противника и три единицы вражеской бронетехники.

© Минобороны России

Прапорщик Рамиль Даньяров под шквальным огнем националистов сумел оперативно эвакуировать раненых коллег в свою машину и обеспечить тактическую группу бесперебойной связью.

© Минобороны России

Сержант Роман Ткачев обнаружил две боевые машины пехоты и порядка 20 украинских националистов, которые готовили нападение на нашу колонну. Он первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. А затем, руководя действиями экипажа боевой машины, уничтожил две вражеские БМП и часть живой силы противника.

© Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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