В стране и мире Сыны Отчизны: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют мужество и профессионализм. О героях нашего времени рассказывает Минобороны. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявивших себя во время спецоперации на Украине. Мотострелковый взвод лейтенанта Егора Алексеева вступил в неравный бой с противником, однако командир грамотно выстроил оборону, благодаря чему все атаки были отражены, а прицельным огнем российских мотострелков уничтожены девять единиц бронетехники и 30 националистов. © Минобороны России Капитан Салам Мержоев руководил прорывом обороны украинских сил на стратегически важном направлении. Во время боя он лично нашел и уничтожил две замаскированные позиции противника и три единицы вражеской бронетехники. © Минобороны России Прапорщик Рамиль Даньяров под шквальным огнем националистов сумел оперативно эвакуировать раненых коллег в свою машину и обеспечить тактическую группу бесперебойной связью. © Минобороны России Сержант Роман Ткачев обнаружил две боевые машины пехоты и порядка 20 украинских националистов, которые готовили нападение на нашу колонну. Он первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. А затем, руководя действиями экипажа боевой машины, уничтожил две вражеские БМП и часть живой силы противника. © Минобороны России Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика