СМИ: Шольц откладывает передачу танков Украине

Сообщается, что канцлер планирует для начала выработать общую стратегию поставок вооружения вместе с западными партнерами.

© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает решение о поставках танков на Украину, несмотря на давление немецких высокопоставленных чиновников.

Тема поставок активно продвигается вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок. В соответствии с их планами, Киев может вскоре получить до 100 немецких танков. Как сообщает издание Politico, окончательное решение может быть принято в течение недели.

Как указывает СМИ, Шольц желает для начала выработать общую стратегию поставок вооружения вместе с западными партнерами.

Ранее Шольц заявил, что страны НАТО не намерены вмешиваться в конфликт на Украине. Канцлер добавил, что Германия поставляет на Украину оружие и все поставки согласуются с союзниками.