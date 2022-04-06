Шольц заявил, что страны НАТО не намерены вмешиваться в конфликт на Украине

Также канцлер добавил, что Германия поставляет на Украину оружие и все поставки согласуются с союзниками.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен поставлять Украине необходимое оружие.

«Главный посыл остается ясным, с каждым решением, которые мы принимаем, мы гарантируем, что партнеры по НАТО не станут стороной конфликта», - с этим сообщением он выступил в бундестаге.

Также канцлер добавил, что Германия поставляет на Украину оружие и все поставки согласуются с союзниками.

Ранее Олаф Шольц рассказал, что Германия планирует в ближайшее время ввести новые санкции против России, а также продолжит оказывать военную поддержку Украине. А генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО не рассматривают отправку своих сил на территорию Украины, но изучают возможность нанесения ущерба России, включая санкции.