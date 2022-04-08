Путин прибыл на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома Союзов

Отпевание лидера ЛДПР проходило в храме Христа Спасителя. Легендарного политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин прибыл на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома Союзов. Кадры кортежа главы государства оказались в распоряжении «Звезды».

В Москве прощаются с бессменным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Отпевание с участием Патриарха Кирилла проходило в храме Христа Спасителя. Похоронят легендарного политика на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Жириновский ушел из жизни 6 апреля, в возрасте 75 лет. В феврале политика госпитализировали в ЦКБ в Москве с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью лидера Либерально-демократической партии России. По словам президента РФ, Жириновский был опытным политиком, он внес большой вклад в развитие парламентаризма в стране.