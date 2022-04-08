Российские средства ПВО сбили украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24

Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ смогли сбить пять украинских беспилотников, в том числе в районе Кривого Рога два «Байрактара ТБ-2».

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Российским средствам ПВО удалось сбить в воздухе два украинских военных вертолета - Ми-8 и Ми-24. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета, Ми-8 и Ми-24, в районе населенного пункта Старая Збурьевка», - сказал он.

Кроме того, средства противовоздушной обороны ВС РФ смогли сбить пять украинских беспилотников, в том числе в районе Кривого Рога два «Байрактара ТБ-2», добавил Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации были уничтожены 97 украинских вертолетов, 421 беспилотник, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронемашин, 223 установки РСЗО, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 917 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов