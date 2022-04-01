Армия Уничтожить С-300: кадры поражения украинских установок российским высокоточным оружием В Минобороны России сообщили, что пораженные украинские установки находились на пусковых позициях в режиме боевого дежурства. По ним был нанесен удар высокоточным артиллерийским оружием. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение установок зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины. Сообщается, что пораженные установки находились на пусковых позициях в режиме боевого дежурства. По ним был нанесен удар высокоточным артиллерийским оружием. В результате точного попадания пусковые установки ВСУ были уничтожены. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении 124 украинских самолетов и 81 вертолета за все время специальной военной операции по защите Донбасса. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика