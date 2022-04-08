Также высокоточными ракетами комплекса «Бастион» северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников.

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В Минобороны России заявили об уничтожении украинских вооружения и техники в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, Вооруженные силы Российской Федерации в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в ДНР уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск.

Помимо этого, высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Красноселки северо-восточнее Одессы также уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников.

Ранее Минобороны России опубликовало новые документы о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. Докладные записки и политдонесения, долгое время хранившиеся в архивах под грифом «Секретно», выложены на сайте военного ведомства.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов