В Минобороны России заявили об уничтожении украинских вооружения и техники в Донбассе
В Минобороны России заявили об уничтожении украинских вооружения и техники в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным МО РФ, Вооруженные силы Российской Федерации в ходе продолжающейся специальной военной операции на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково в ДНР уничтожили вооружение и военную технику прибывших в Донбасс резервов украинских войск.
Помимо этого, высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Красноселки северо-восточнее Одессы также уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников.
Ранее Минобороны России опубликовало новые документы о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны. Докладные записки и политдонесения, долгое время хранившиеся в архивах под грифом «Секретно», выложены на сайте военного ведомства.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов