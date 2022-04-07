СК расследует осквернение мемориала советским войнам в Берлине

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил ГСУ СК России установить все обстоятельства осквернения мемориала в рамках расследования уголовного дела», - сообщили в СК.

Также Александр Бастрыкин поручил принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия.

В четверг, 7 апреля, СМИ сообщили о том, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской и написали антироссийские лозунги.

В конце марта в посольстве России в Германии выразили возмущение в связи с инцидентом на мемориале в берлинском районе Тиргартен. Неизвестные, как сообщалось, накрыли входящие в сооружение советские танки чехлами в цветах украинского флага, а также нанесли на них синюю и желтую краску. Российские дипломаты призвали найти и привлечь виновных к ответственности.