В стране и мире В Британии украли топливо для военного корабля на сумму 250 тысяч фунтов Андрей Аркадьев Топливо похитили с военно-морской базы «Девонпорт» города Плимута, расположенного на юго-западе графства Девон. © Фото: Pixabay Читайте нас на: Неизвестные украли в Великобритании дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники. Хищения происходили несколько недель. Топливо украли с военно-морской базы «Девонпорт» в городе Плимуте. Общая стоимость украденного составила более 250 тысяч фунтов стерлингов. Инцидент произошел на фоне стремительного роста цен на топливо в стране. Правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося. Напомним, в Великобритании из-за кризиса на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине зафиксировали крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни. Ранее сообщалось, что Великобритания со следующей недели запрещает экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Страна также откажется от внешних инвестиций в Россию и импорта черной металлургии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика