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В Британии украли топливо для военного корабля на сумму 250 тысяч фунтов

Андрей Аркадьев
09:52 07.04.2022
Топливо похитили с военно-морской базы «Девонпорт» города Плимута, расположенного на юго-западе графства Девон.
В Британии украли топливо для военного корабля на сумму 250 тысяч фунтов
© Фото: Pixabay
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Неизвестные украли в Великобритании дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Хищения происходили несколько недель. Топливо украли с военно-морской базы «Девонпорт» в городе Плимуте. Общая стоимость украденного составила более 250 тысяч фунтов стерлингов.

Инцидент произошел на фоне стремительного роста цен на топливо в стране. Правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося.

Напомним, в Великобритании из-за кризиса на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине зафиксировали крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни.

Ранее сообщалось, что Великобритания со следующей недели запрещает экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Страна также откажется от внешних инвестиций в Россию и импорта черной металлургии.

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