В Британии украли топливо для военного корабля на сумму 250 тысяч фунтов
Неизвестные украли в Великобритании дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского корабля HMS Bulwark, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.
Хищения происходили несколько недель. Топливо украли с военно-морской базы «Девонпорт» в городе Плимуте. Общая стоимость украденного составила более 250 тысяч фунтов стерлингов.
Инцидент произошел на фоне стремительного роста цен на топливо в стране. Правоохранительные органы проводят расследование по факту случившегося.
Напомним, в Великобритании из-за кризиса на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине зафиксировали крупнейший с 50-х годов прошлого века спад уровня жизни.
Ранее сообщалось, что Великобритания со следующей недели запрещает экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Страна также откажется от внешних инвестиций в Россию и импорта черной металлургии.