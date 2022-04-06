Британия запретит экспортировать в Россию оборудование для нефтепереработки

Страна также ввела запрет на внешние инвестиции в РФ и импорт черной металлургии.

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Великобритания со следующей недели запрещает экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки. Об этом сказано в сообщении британского МИД.

«К концу 2022 года Великобритания полностью избавится от зависимости от российского угля и нефти, а также от импорта газа как можно скорее после этого», - говорится в заявлении.

В британском ведомстве также заявили, что это «ухудшит способность России добывать и экспортировать нефть и ударит не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям», пишет РИА Новости.

В МИД также добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.

В конце марта Британия ввела санкции против российских граждан, банков и компаний. В общей сложности в «черный список» вошли 59 физических и юридических лиц. Их активы в Британии были заморожены, кроме того, им был запрещен въезд на территорию страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что РФ начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам главы государства, для того, чтобы защитить Луганскую и Донецкую народные республики, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд стран Запада ввели санкции против России.