The Economist: две трети населения планеты живут в нейтральных и поддержавших РФ странах

В публикации журнала все государства планеты были разделены на поддерживающие РФ, нейтральные и прозападные.

© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Британское издание The Economist подсчитало количество государств, которые заняли позицию России или сохранили нейтралитет на фоне обострения ситуации на Украине. Авторы материала пришли к выводу, что около двух третей населения Земли проживают в нейтрально настроенных или пророссийских странах.

В публикации журнала все государства планеты были разделены на поддерживающие РФ, нейтральные и прозападные. В первой группе оказалось 28 стран, включая Китайскую Народную Республику, Эфиопию и Сирийскую Арабскую Республику. В них, утверждает издание, проживает в общей совокупности треть населения Земли.

Ко второй категории было отнесено 32 страны, на чью долю также пришлось около трети населения. В их числе - Индия, Бразилия и Бангладеш. В третьей группе стран оказалось 131 государство, что в общей сложности составляет лишь 36% населения планеты.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия РФ и ввели санкции против нее.