Безруков устроил концерт в госпитале для участников спецоперации на Украине

Артист читал стихи, пел песни, после чего пообщался с военнослужащими и раздал автографы.

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Народный артист России, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков посетил участников спецоперации ВС РФ на Украине в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

Актер представил отрывки из спектаклей, прочитал стихи, исполнил несколько песен Владимира Высоцкого, а после пообщался с бойцами, посетил их в палатах.

«Задача художника, а тем более в наше непростое время, поддерживать соотечественников. Мы даем энергию и эмоции, это очень важно. И песни Владимира Семеновича Высоцкого будут актуальны всегда. Самые знаменитые песни он посвящал Великой Отечественной войне. Скоро 9 мая и все это актуально, все это очень важно. У каждого есть свой долг, поэтому я здесь», - рассказал Высоцкий.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.