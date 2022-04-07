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Под контролем ВС РФ: как работает Запорожская АЭС в преддверии прибытия экспертов МАГАТЭ

Виктория Косогляденко
05:00 07.04.2022
В настоящий момент Запорожская АЭС находится под охраной российских военнослужащих и Росгвардии, станция работает в штатном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Представителей МАГАТЭ ждут на Запорожской атомной электростанции на Украине. Она находится под контролем российских военнослужащих и Росгвардии и функционирует в штатном режиме. До этого были провокации и чтобы развенчать их и показать, что станция в безопасности, на АЭС пригласили международных специалистов.

Территория АЭС - неприкосновенная зона по международным нормам. Здесь не должно быть вооруженных людей. Вся охрана только по ту сторону забора. Поэтому и находится здесь в каких-то средствах защиты, например в бронежилете, тоже излишне.  Сотрудники говорят, что это максимально безопасный объект, вполне возможно самый безопасный в Запорожье. Да и руководствуясь логикой и здравым смыслом каких-то попыток атаковать АЭС в принципе быть не может. Иначе понятно к чему это приведет.

Впрочем ядерной катастрофы чуть было не случилось. Месяц назад провокаторы обстреляли станцию, чтоб обвинить перед международным сообществом и МАГАТЭ российскую сторону. Благо, хватило ума стрелять не по энергоблокам, а по отдельно стоящему за территорией АЭС учебно-тренировочному центру, где расположена копия реактора для отработки нештатных ситуаций. В здании произошел пожар, но сами реакторы станции не пострадали. Утечек не было ни тогда, ни после - за все то время, что охрану АЭС обеспечивает Росгвардия.

Для поддержания безопасности на предприятии ведется постоянный мониторинг и замеры уровня радиации. Фон не превышает природных значений и эти показатели сейчас равны 0,06 сотых микрозиверт в час. Для понимания, находясь на территории АЭС доза облучения не отличается от той, которую можно получить находясь на пляже при попадании солнечных лучей.

Доказать, что на Запорожской АЭС никакие процессы не нарушены, энергетики пытаются специалистам международного агентства по атомной энергии. Здесь ждут представителей МАГАТЭ. «Звезде» показали список персон, допущенных к посещению на этот год. Им готовы оказать всяческое содействие и обеспечить безопасность. Но пока это предложение не принято, хотя есть процессы, которые без специалистов МАГАТЭ неосуществимы. К примеру, хранение отходов ядерного производства. Запорожское хранилище сейчас заполнено почти наполовину.

Чтобы закупорить ядерные отходы нужны особые контейнеры, сверхпрочные. Материал и толщина стенки  60 сантиметров. Есть свои особенности их производства, которые не раскрываются и рассчитаны они на бессрочное хранение отходов. Сейчас на территории АЭС опечатаны и закрыты 173 таких контейнера. Если говорить про весь потенциал станции, то она является самой крупной в Европе. Ее производительность шесть миллионов мегаватт в час, но пока в таком объеме потребности нет.

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