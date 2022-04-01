В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Безопасность на АЭС: как прошла встреча с главой МАГАТЭ в Калининграде

Максим Румянцев
Игнат Далакян
18:40 01.04.2022
Глава МАГАТЭ считает, что необходим необычайный профессионализм, чтобы нынешние условия не отяготились бы ядерным инцидентом.
Безопасность на АЭС: как прошла встреча с главой МАГАТЭ в Калининграде
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Калининград глава МАГАТЭ прилетел в промежутке между поездками по регионам Украины, в самый разгар важнейшей инспекции по ее атомным объектам. Вопросы их безопасности в текущей ситуации обретают первостепенный смысл без преувеличения для всего мира.

«У нас у всех есть общий интерес и общая ответственность убедиться в том, чтобы нынешние сложные условия ни в коем случае не отяготились бы ядерным инцидентом. Это требует необычайного профессионализма», - заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси в ходе визита.

Силы Вооруженных сил России и Росгвардии практически с самого начала спецоперации взяли под контроль основные объекты атомной энергетики. Но в начале марта недалеко от Запорожской АЭС боевики украинской нацгвардии напали на российский патруль и устроили пожар в здании учебного корпуса. Ответственность за инцидент попытались переложить на наши войска и даже созвали Совет Безопасности ООН. Но очень быстро все встало на свои места. Ключевые объекты, Запорожская АЭС в безопасности. А сама станция все это время благодаря участию российских специалистов функционирует бесперебойно.

«Главная задача госкорпорации "Росатом" была в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территории, которую контролирует Российская армия, сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях», - сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Еще одну диверсию украинские нацисты организовали на Чернобыльской АЭС. Боевики нанесли удар по питающей подстанции и линиям электропередачи, что могло привести к повторению трагедии 36-летней давности. Российским специалистам удалось предотвратить катастрофу - вовремя подключить резервные дизель-генераторы. Но по сей день официальный Киев отказывается от участия в любых ремонтно-восстановительных работах.

«По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно провокационный и целенаправленный характер действий националистов», - заявил заместитель Минобороны РФ Николай Панков.

Эти и другие вопросы глава МАГАТЭ и генеральный директор Росатома обсуждали при личной встрече в самом западном российском регионе. Немногословный отчет о встрече на сугубо профессиональном языке с лихвой компенсировался эмоциями, которыми господин Гросси поделился, покидая Россию.

«Калининград - очень динамичный город, отличное место для таких важных встреч. Надеюсь, этот город принесет нам удачу, она нам сейчас очень нужна. И я сюда еще вернусь. Все прошло просто идеально, большое спасибо губернатору за организацию этой встречи», - заключил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ заявили о позитивном направлении в освобождении сотрудников Росатома с Ровенской АЭС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:05 Армия
Видео
МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет
17:52 В стране и мире
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь МО РФ в эвакуации турецких граждан и судов с Украины
15:47 В стране и мире
Видео
Российские саперы с комплексом разминирования «Уран-6» прибыли в ЛНР
15:18 Армия
Видео
Басурин рассказал об уничтожении вертолетов с националистами под Мариуполем
14:39 В стране и мире
Видео
«Ребенок был мертвый»: сотрудница больницы в Мариуполе рассказала о фейке про реанимацию девочки
Популярное
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.