Глава МАГАТЭ считает, что необходим необычайный профессионализм, чтобы нынешние условия не отяготились бы ядерным инцидентом.

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В Калининград глава МАГАТЭ прилетел в промежутке между поездками по регионам Украины, в самый разгар важнейшей инспекции по ее атомным объектам. Вопросы их безопасности в текущей ситуации обретают первостепенный смысл без преувеличения для всего мира.

«У нас у всех есть общий интерес и общая ответственность убедиться в том, чтобы нынешние сложные условия ни в коем случае не отяготились бы ядерным инцидентом. Это требует необычайного профессионализма», - заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси в ходе визита.

Силы Вооруженных сил России и Росгвардии практически с самого начала спецоперации взяли под контроль основные объекты атомной энергетики. Но в начале марта недалеко от Запорожской АЭС боевики украинской нацгвардии напали на российский патруль и устроили пожар в здании учебного корпуса. Ответственность за инцидент попытались переложить на наши войска и даже созвали Совет Безопасности ООН. Но очень быстро все встало на свои места. Ключевые объекты, Запорожская АЭС в безопасности. А сама станция все это время благодаря участию российских специалистов функционирует бесперебойно.

«Главная задача госкорпорации "Росатом" была в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территории, которую контролирует Российская армия, сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях», - сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Еще одну диверсию украинские нацисты организовали на Чернобыльской АЭС. Боевики нанесли удар по питающей подстанции и линиям электропередачи, что могло привести к повторению трагедии 36-летней давности. Российским специалистам удалось предотвратить катастрофу - вовремя подключить резервные дизель-генераторы. Но по сей день официальный Киев отказывается от участия в любых ремонтно-восстановительных работах.

«По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно провокационный и целенаправленный характер действий националистов», - заявил заместитель Минобороны РФ Николай Панков.

Эти и другие вопросы глава МАГАТЭ и генеральный директор Росатома обсуждали при личной встрече в самом западном российском регионе. Немногословный отчет о встрече на сугубо профессиональном языке с лихвой компенсировался эмоциями, которыми господин Гросси поделился, покидая Россию.

«Калининград - очень динамичный город, отличное место для таких важных встреч. Надеюсь, этот город принесет нам удачу, она нам сейчас очень нужна. И я сюда еще вернусь. Все прошло просто идеально, большое спасибо губернатору за организацию этой встречи», - заключил Гросси.

Ранее в МАГАТЭ заявили о позитивном направлении в освобождении сотрудников Росатома с Ровенской АЭС.