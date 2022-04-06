Белый дом обнародовал содержание нового пакета санкций против РФ

Очередные ограничения включают в себя как санкции в области банковского сектора, так и персонального характера.

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Белый дом объявил о санкциях в отношении «Сбербанка» и «Альфа-банка». Это означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводит любые сделки с ними.

«Как вы все знаете, мы стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы, которые имеют отношение к финансовой системе США или наших союзников», - заявили в американской администрации.

Вдобавок Вашингтон вводит ограничения против представителей высшего руководства РФ и их детей.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупреждал, что очередной пакет экономических ограничений Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции. Кроме того, политик не исключил вероятности введения персональных санкций.