Президент США подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику
Президент США Джо Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. Помимо инвестиций в экономику России, Вашингтон запретил предоставление ряда услуг лицам на территории РФ.
«Экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в Российской Федерации запрещены», - говорится в опубликованном указе.
Ранее в администрации Байдена признались, что главной целью его администрации стало «истощение ресурсов» России и стремление поставить ее национальную экономику «на грань коллапса».
Вашингтон будет стремиться поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов, отметила представитель Белого дома Джен Псаки.