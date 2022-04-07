В стране и мире Президент США подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику Ян Брацкий Помимо инвестиций, в запрещенный перечень попали экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление услуг отдельным лицам на территории России. © Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press Читайте нас на: Президент США Джо Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в российскую экономику. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. Помимо инвестиций в экономику России, Вашингтон запретил предоставление ряда услуг лицам на территории РФ. «Экспорт, реэкспорт, продажа или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в Российской Федерации запрещены», - говорится в опубликованном указе. Ранее в администрации Байдена признались, что главной целью его администрации стало «истощение ресурсов» России и стремление поставить ее национальную экономику «на грань коллапса». Вашингтон будет стремиться поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов, отметила представитель Белого дома Джен Псаки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика