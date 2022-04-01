Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
00:00 01.04.2022
Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа.
Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!» публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны на захваченных немцами территориях УССР стала создаваться так называемая «самостийная» украинская государственность, которая сопровождалась многочисленными преступлениями в отношении населяющих Украину народов, их геноцидом. Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты.
Когда территория УССР была освобождена Красной Армией, были инициированы расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, которые совершили украинские националисты в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа.
Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства продолжает историко-познавательный проект «Архивы помнят все!», в котором представлены архивные свидетельства преступлений украинских националистов в отношении своего народа, их пыток и издевательств над советскими бойцами, целенаправленных срывов мобилизационной работы на западной Украине. Часть опубликованных документов доказывает тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами.
В опубликованной докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года «О военной контрреволюционной организации украинских националистов в районах западных областей Украины» приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов (ОУН), описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди которых основная - отторгнуть Украину от СССР. При этом «украинские националисты также игнорируют тот факт, что отторжение Украины от СССР привело бы… к ослаблению сил украинского народа и в конечном счете к лишению его свободы и независимости».
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.