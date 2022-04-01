Армия Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!» публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны на захваченных немцами территориях УССР стала создаваться так называемая «самостийная» украинская государственность, которая сопровождалась многочисленными преступлениями в отношении населяющих Украину народов, их геноцидом. Степени жестокости и зверствам украинских националистов по отношению к русским, украинцам, полякам и евреям были удивлены даже немецко-фашистские оккупанты. Когда территория УССР была освобождена Красной Армией, были инициированы расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, которые совершили украинские националисты в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа. Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства продолжает историко-познавательный проект «Архивы помнят все!», в котором представлены архивные свидетельства преступлений украинских националистов в отношении своего народа, их пыток и издевательств над советскими бойцами, целенаправленных срывов мобилизационной работы на западной Украине. Часть опубликованных документов доказывает тесное сотрудничество украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами. В опубликованной докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года «О военной контрреволюционной организации украинских националистов в районах западных областей Украины» приведен подробный разбор структуры организации украинских националистов (ОУН), описаны характерные черты их антисоветской деятельности и обозначены их цели, среди которых основная - отторгнуть Украину от СССР. При этом «украинские националисты также игнорируют тот факт, что отторжение Украины от СССР привело бы… к ослаблению сил украинского народа и в конечном счете к лишению его свободы и независимости». © Минобороны России Здесь, в докладе, указывается, что для достижения своих целей украинские националисты стали сотрудничать с немцами с самого начала. «В первые же дни нападения фашисткой Германии на СССР, когда Красная Армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам. В обращении к учителям-украинцам ОУН приветствуют “немецкую армию, наиболее культурную армию мира”», - приводится цитата из материала. Описывая способы борьбы украинских националистов, составитель документа выделяет из них как характерные обман, клевету и фальсификацию фактов. Они и сегодня применяются украинскими неонацистами, но уже с использованием современных коммуникационных и информационных технологий. «Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, вранье. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть», - обозначено в документе. © Минобороны России Как отмечается в документе, разочаровавшись в терпящей поражение нацисткой Германии, украинские националисты стали надеяться на послевоенное«столкновение между СССР и Англией. «Этим они думают воспользоваться и установить на Украине свою власть», - сообщается в докладной записке. Большая часть опубликованных в разделе документов свидетельствуют о зверствах и жестокости украинских националистов, о террористической сущности их движения, показывают совершенные ими на территории освобожденной советской Украины злодеяния. Особая жестокость украинских националистов в отношении военнослужащих подтверждается информацией Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года (об активизации бандеровских банд). В документе описаны последствия пыток над пленными красноармейцами. «31 августа в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 115-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата», - обозначено в документе. © Минобороны России Преступные факты чрезвычайной жестокости и насилия над женщиной приведены в политдонесении Политуправления 1-го Украинского фронта «О бандитской деятельности украинских националистов в районах западных областей Украины, освобожденных от немцев» от 10 августа 1944 года. «10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе “Россия” и бросили в лесу связанную. Подобные факты не единичны», - утверждается в документе. В представленной выписке из политдонесения Политуправления 1-го Украинского фронта «О бандитских действиях украинских националистов» отмечается, что бандеровцы совершают нападения на военнослужащих Красной Армии и на мирное население, причем проявляя особое зверство. «В жестокостях и бесчеловечных расправах с мирным населением украинские националисты не уступают немцам. В населенных пунктах, где все еще орудуют националистические банды, жители крайне запуганы и терроризированы». © Минобороны России Также в донесении говорится, что бандиты нередко прибегают к провокационным методам. «Под видом советских военнослужащих они нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана», - описывается в материале. В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и «в других районах западной Украины». В другом политдонесении фронта «О террористических действиях бандеровцев» от 22 декабря 1944 года, приведено описание другой массовой провокации националистов. Согласно указанной информации, 29 ноября бандеровцы в количестве до 300 человек, одетые в форму красноармейцев и офицеров, напали на местечко Белый Камень. Однако в это время к селу на тягаче подъехали семь военнослужащих Красной Армии, которые не подозревали, что в населенном пункте орудуют переодетые националисты. «При въезде в с. Белый Камень бандиты забросали их гранатами и обстреляли ружейно-пулеметным огнем. Три бойца, в том числе водитель, были сразу убиты, а остальные вели перестрелку с бандеровцами, пока не были частью убиты, частью тяжело ранены. С захваченных раненых и убитых красноармейцев бандиты сняли обмундирование, отобрали документы и зверски над ними надругались», - описано в материале. © Минобороны России В самом селе, как сообщается в донесении, бандеровцы убили до 50 мирных жителей. В докладной записке Политуправления Прикарпатского военного округа от 17 ноября 1945 года описаны многочисленные преступления украинских националистов в отношении мирного населения. «В селах бандиты терроризируют и истребляют председателей сельсоветов, сельский актив, комсомольских и партийных сельских работников, сжигают сельсоветы и уничтожают документы. Особенно зверски преследуют и истребляют актив, помогающий в вылавливании банд», - отмечается в документе. Один из показательных случаев описан в политдонесении Ровенского областного военного комиссариата «О действиях буржуазно-националистических банд в Ровенской области» от 29 августа 1944 года. «В селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей зампредседателя сельсовета, а его (зампредседателя сельсовета), его жену и еще 11 человек сельского актива увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна, - описывается в политдонесении. © Минобороны России После войны украинские националисты продолжали свою преступную террористическую деятельность, о чем свидетельствует донесение политотдела Волынского военного комиссариата «О количестве и характере террористических актов немецко-украинских националистов в районах Волынской области за период с 15 апреля по 10 июня 1946 года». В документе описано множество эпизодов проявления бандеровцами жестокости и изуверства. Так, в одном населенном пункте группа националистов в семь человек убили председателя сельсовета и участкового уполномоченного местного отдела МВД. При этом «оба они были зверски замучены: выколоты глаза, исколоты кинжалами, жженые каленым железом и шомполами». Бандеровцы-недобитки совершали преступления и в отношении представителей церкви. Например, в материалах политотдела Львовского военного комиссариата «О бандопроявлениях во Львовской области за период с 15 апреля по 15 июня 1946 года» представлен факт нападения на священнослужителя. «В ночь на 4 июня с.г. в селе Запытов бандой в количестве трех бандитов ранен двумя пулями в голову священник местной церкви. Бандиты, ограбив квартиру священника, скрылись на автомашине», - Нередко целью террористических действий националистов ставился срыв мобилизации в Красную Армию, о чем свидетельствует донесение Военного совета 1-го Украинского фронта (о неудовлетворительном ходе мобилизации из западных районов Украины) и сообщение Главного военного прокурора Красной Армии от 16 сентября 1944 года В документах прямо говорится, что в западных областях «столь незначительное количество отмобилизованных объясняется возросшей активностью бандеровских и других немецко-украинских националистических организаций, проводящих работу по срыву мобилизации». Главным способом действий националистов являются нападения на призывников, командиров и военнослужащих Красной Армии. В документе приведены факты, включающие в том числе убийство Героя Советского Союза и изнасилование девушки-военнослужащей. Другим способом срыва мобилизации является запугивание населения. Например, националисты угрожали мирным жителям, сообщая им, что если «кто пойдет в Красную Армию, то все его родственники будут уничтожены». Бандеровцы также яростно преследовали демобилизованных военнослужащих, вернувшихся с фронта, о чем свидетельствует политдонесение Политуправления Прикарпатского военного округа «О бандитских действиях украинских националистов в районах дислокации войск Прикарпатского военного округа» от 17 ноября 1945 года. В донесении говорится о сотнях фактов террора и ограбления демобилизованных военнослужащих Красной Армии, прибывающих домой в села, а также представлены конкретные эпизоды. «В Солотвинском районе в селе Кричка бандиты насильно увели в банду демобилизованного старшего сержанта Дмитренко, инвалида Отечественной войны, трижды орденосца. Дмитренко от бандитов убежал и принимал активное участие в ликвидации банд. Бандиты в сентябре сожгли его дом, в котором сгорели мать и отец Дмитренко, две сестры и три брата», - обозначено в документе. Кроме того, в документе сообщается о многих одиночных и групповых нападениях на действующих солдат и офицеров. В опубликованной информации Главного политического управления Красной Армии от 23 сентября 1944 года (об активизации банд бандеровцев на территории Львовской области) представлен характерный состав многих националистических банд, действующих в западных районах Украины, которые «состоят из остатков разбитых дивизий СС “Галиция”, бывших полицейских и насильно мобилизованного населения, а также из уклоняющихся от мобилизации в Красную Армию. Эти банды располагают достаточным количеством автоматического оружия и боеприпасов, находятся в подчинении хорошо подготовленных командиров, прошедших военное обучение в полевых школах УПА, и специальных инструкторов, подготовленных ОУН в Карпатах». В документе также докладывается об успешных действиях частей НКВД, охраняющих тыл 1-го Украинского фронта, с приданными тремя полками Красной Армии по ликвидации бандитов. «В результате проведенных ими операций с 22 по 27 августа 1944 г. 1549 бандитов было убито, 541 захвачен в плен … Изъято оружия: бронетранспортеров М-1 - 1, минометов - 6, мин - 323, станковых пулеметов - 3, ручных - 15, крупнокалиберных ДШ - 4, автоматов - 73, винтовок - 170, гранат - 385 и патронов - 33459», - описано в материале. Во многих приведенных в разделе документах описываются меры, которые принимала Красная Армия для борьбы против националистических банд. Это приводило к тому, что в тех местах, где действовали советские вооруженные подразделения, активность бандеровцев значительно спадала. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом. Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика