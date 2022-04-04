Власти ФРГ раскрыли подробности нового пакета санкций против России

© Фото: pixabay.com

Очередной пакет экономических ограничений Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции. Об этом предупредил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Кроме того, политик не исключил вероятности введения персональных санкций.

«Пятый пакет санкций будет принят быстро», - приводит слова чиновника телеканал ZDF.

Готовящийся пакет рестрикций может быть готов к принятию уже на этой неделе, уточнил вице-канцлер. При этом, официальный Берлин по-прежнему исключает вероятность введения немедленного эмбарго на поставки в ЕС российских нефти, угля и газа.

Масштабные санкции Евросоюза против Москвы стали реакцией на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин сообщил 24 февраля. Страны коллективного Запада осудили решение Москвы и наложили ряд ограничений на работу госкомпаний, крупнейших банков, отдельных крупных предпринимателей из России. Некоторые европейские бренды и вовсе объявили о прекращении работы в стране.