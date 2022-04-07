Зампостпреда РФ при ООН: Россия продолжит выполнять обязательства, несмотря на выход из СПЧ
Российская сторона не отступает от своих международных обязательств в правозащитной сфере, несмотря на решение о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
При этом российская сторона вносит весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека.
«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», - цитируют слова Кузьмина РИА Новости.
Сегодня стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. Геннадий Кузьмин заявил о досрочном завершении Россией своих полномочий в Совете по правам человека 7 апреля. Со слов зампостпреда, резолюция немотивирована и неправомерна. Также Кузьмин считает, что сейчас СПЧ ООН монополизирован одной группой стран, которые используют организацию в личных политических целях.