Эрдоган поблагодарил Путина за помощь МО РФ в эвакуации турецких граждан и судов с Украины

Также сообщается, что президенты двух стран затронули тематику развития двустороннего сотрудничества. Стороны условились о дальнейших контактах.

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Кремль.

В сообщении говорится, что Путин выразил турецкой стороне признательность за содействие в проведении очередного раунда переговоров российских и украинских представителей в Стамбуле 29 марта. Также президент России дал принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса.

Президент Турции, в свою очередь, поблагодарил Путина за оказанную Минобороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.

Кроме этого, президенты двух стран затронули тематику развития двустороннего сотрудничества. Стороны условились о дальнейших контактах.

Ранее Путин информировал президента Белоруссии Лукашенко о ходе спецоперации по защите Донбасса.