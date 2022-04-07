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Бастрыкин провел в Донецке совещание по военным преступлениям Украины

Виктория Ивашечкина
21:20 07.04.2022
Уточняется, что с февраля этого года возбудили 146 уголовных дел о преступлениях представителей украинских силовых структур.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание по расследованию преступлений украинских силовиков в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Украины, ЛНР и ДНР.

В ходе совещания Бастрыкину доложили о первоначальных итогах работы подразделений ведомства, которые принимают участие в расследовании преступлений киевского режима.

В Следственном комитете уточнили, что с февраля этого года возбудили 146 уголовных дел о преступлениях представителей силовых структур Украины. В производстве органов прокуратуры ДНР находится более 34 тысяч уголовных дел.

«Кроме того, по отдельным уголовным делам уже задержаны причастные военнослужащие ВСУ и члены националистических батальонов», - сообщили в СК, передает ТАСС.

Кроме этого, сейчас прокуратура ЛНР расследует более трех тысяч эпизодов преступной деятельности. Глава СК поручил руководству военных следственных органов СК «обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса с целью незамедлительного проведения неотложных следственных действий».

По его словам, на данный момент необходимо продолжить допросы свидетелей, очевидцев происходящих событий. Бастрыкин отметил необходимость в первую очередь привлекать к ответственности командование.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поддержал инициативу официальных лиц ЛНР о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе.

По мнению главы СК, следователи последние восемь лет фиксируют все противоправные действия военных ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирных жителей Донбасса.

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