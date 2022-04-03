Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по преступлениям киевского режима в Донбассе

Все причастные к преступлениям лица обязательно предстанут перед судом, отмечает ведомство.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал инициативу официальных лиц ЛНР о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. Бастрыкин подчеркнул, что следователи последние восемь лет фиксируют все противоправные действия военных ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирных жителей Донбасса.

«СК России и в настоящее время продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

При этом следствие отметило, что все доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению преступлений лица в обязательном порядке предстанут перед судом.

Ранее Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать преступления неонацистов, о которых рассказал беженец из Мариуполя. Неонацисты убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото и видео, сообщает ведомство.