СК РФ: Бастрыкин поручил расследовать преступления неонацистов в Мариуполе

Неонацисты убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото и видео, сообщает ведомство.

© Фото: Мариуполь Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать преступления неонацистов, о которых рассказал беженец из Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По информации СМИ, неонацисты из украинского полка «Азов»* убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК РФ в оперативном порядке займется изучением информации о действиях украинских силовиков в отношении российских военных.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.