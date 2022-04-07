В Пентагоне признали, что предоставляют разведданные ВСУ для ведения боевых действий в Донбассе

Служебные инструкции для американских военных не разъясняли точно, по каким именно территориям разведданные можно предоставлять Украине.

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Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставляет ВСУ разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находились под контролем властей ДНР и ЛНР до начала российской специальной военной операции 24 февраля.

Ллойд заявил, что пока служебные инструкции для американских военных не разъясняли точно, разведданные по каким именно территориям можно предоставлять Украине.

«Нынешние инструкции не были четкими в этом отношении. Так что мы сделаем так, чтобы они были четкими, мы сделаем так, чтобы в обновленных инструкциях, которые будут распространены сегодня, это было четко прописано», - цитирует министра обороны США ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты отправили Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.