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В Пентагоне сообщили об отправке на Украину 100 дронов-камикадзе

Анна Касаткина
22:59 06.04.2022
Американские военные учат обращению с беспилотниками небольшую группу украинских коллег, которые проходят профподготовку в США
В Пентагоне сообщили об отправке на Украину 100 дронов-камикадзе
© Фото: David Mark, Pixabay
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Соединенные Штаты отправили Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов», - цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что американские военные учат обращению с беспилотниками небольшую группу украинских коллег, которые проходят профподготовку в США. Для освоения Switchblade, по его словам, обычно требуется примерно два дня.

«Мне неизвестно ни о какой другой американской системе, которая планируется к передаче или уже передана и которая требовала бы дополнительной подготовки», - добавил представитель американского министерства обороны.

Дрон Switchblade-600 представляет из себя ракету, которой управляет оператор. Весит такой беспилотник около 23 килограммов, способен преодолевать расстояние до 39 километров и зависать в воздухе на более чем полчаса. Оператор управляет его полетом по сенсорному экрану и контролирует барражирующую ракету до ее контакта с целью. 

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительный объем военной помощи еще на 100 миллионов долларов. Из опубликованного на сайте Белого дома меморандума следует, что Киев получит оборонительное вооружение и услуги, включающие обучение и тренировки.

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