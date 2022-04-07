В Греции назвали ошибкой выступление боевиков «Азова»* перед парламентом

В то же время представитель греческого правительства раскритиковал оппозицию, которая использовала эту «ошибку» для оправдания действий РФ на Украине.

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Выступление перед греческим парламентом нацистов из «Азова»* было «ошибочным» и «неуспешным». Об этом заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.

Он отметил, что в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский описал причиненные украинскому народу страдания и акцентировал внимание на его героическом сопротивлении. В то же время включение в речь сообщения члена батальона «Азов»* «было ошибочным и неуспешным», сказал Иконому.

При этом представитель парламента заявил, что часть оппозиции, возглавляемой экс-премьером Греции и лидером фракции СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексисом Ципрасом повела себя «возмутительно и недостойно», пытаясь этим оправдать действия РФ на Украине.

«Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор - это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте», - цитирует заявление Иконому РИА Новости.

На выступлении 7 апреля, в котором Зеленский дал слово двум участникам «Азова»* греческого происхождения, в полном составе присутствовала лишь правящая партия «Новая демократия». Ципрас после речи Зеленского не аплодировал и не встал, а представители партии СИРАЗА заявили, что приглашать «азовцев» на заседание было недопустимо и это «позор».

Ранее издание Politico сообщило, что итальянский парламент отказался слушать выступление Зеленского на совместном заседании депутатов и сенаторов. Как отмечается, отсутствовали как минимум 350 человек, с учетом того, что Палата депутатов присутствовала практически в полном составе, всего парламент начитывает 630 депутатов и 315 сенаторов.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.