«Никто не знает, что с ними»: Кузнецова рассказала о пропавших из ДНР детях

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Несколько десятков детей оказались разлучены с родителями, проживающими на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), их «след теряется на Западной Украине». Об этом «Звезде» рассказала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, изначально в Следственный комитет России передали список из 19 фамилий для розыска пропавших детей.

«След их теряется где-то в Западной Украине. Теперь этот список - 50 человек, а возможно, и больше, потому что просто не все родители обозначились, что они отправили своих детей. Детей сначала, предположительно, вывезли, чтобы отдыхать в лагере, и теперь информации о них нет никакой. Некоторых детей успели, правда, до того, как они отправились на другие территории, вывезти родители. Но несколько десятков детей направлены в неизвестном направлении, сейчас никто не знает, что с ними», - рассказала Кузнецова.

Вице-спикер также отметила, что украинские власти вывезли из ДНР детей-сирот. Предположительно, за границу - на территорию Испании или Германии, уточнила она.

«Не нужно сгущать краски, нужно четко понимать, с чем имеем дело. Нужно как можно скорее отыскать этих детей. Мы официально обратились от вице-спикера Государственной думы и Александра Ивановича Бастрыкина (председатель Следственного комитета. - Прим. ред.), уже в работе две недели эта информация. Я очень надеюсь, что ребятишек найдут», - сказала Кузнецова.

Ранее военнослужащие ВС РФ оставили тонны продуктов в качестве гуманитарной помощи в Херсон. В числе первых помощь получили самые нуждающиеся - женщины с детьми, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.