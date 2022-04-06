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Российские военнослужащие передали более 10 тонн продуктов жителям Херсона

Ян Брацкий
05:27 06.04.2022
В состав наборов входят: крупы, сахар, подсолнечное масло, консервы, теплые одеяла, медикаменты и прочее необходимое.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие доставили тонны продуктов в качестве гуманитарной помощи в Херсон. Получить продуктовые наборы пришли сотни местных жителей, сообщило Минобороны РФ. В числе первых помощь получают самые нуждающиеся: дети, женщины, пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями.

В состав наборов входят: крупы, сахар, подсолнечное масло и консервы. Кроме этого, людям выдали теплые одеяла, подушки, средства бытовой химии, детям доставили школьные принадлежности. Пожилые жители Херсона также получили от российских бойцов необходимые медикаменты, за что благодарят военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, главная цель которой - полная демилитаризация и денацификация страны.

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