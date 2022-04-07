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Силуанов: заблокированные Западом резервы РФ можно считать украденными

Андрей Киркоров
17:30 07.04.2022
Средства иностранных компаний могут быть немедленно разблокированы при условии снятия с России запрета на валютные накопления.
Силуанов: заблокированные Западом резервы РФ можно считать украденными
© Фото: ТРК "Звезда"
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РФ расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что средства иностранных компаний могут быть немедленно разблокированы при условии снятия с России запрета на валютные накопления. 

Министр финансов РФ подчеркнул, что Запад не оставляет попыток «помочь» России объявить дефолт по внешнему долгу.

Наряду с этим, по словам Силуанова, рублевые средства на оплату внешнего долга России могут быть конвертированы в валюту только в случае, если будет открыт доступ к замороженным резервам.

Ранее стало известно о стремлении Вашингтона поставить Москву перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Джен Псаки.

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