Пенс назвал Байдена худшим президентом в современной истории Америки

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что нынешний лидер страны Джо Байден нанес США больше урона, чем все предыдущие президенты в современной истории Америки.

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории...Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории», - сказал он в эфире Fox News.

Пенс обратил внимание, что в течение последних 14 месяцев инфляция в Штатах достигла максимальных показателей за 40 лет. Также, он подчеркнул, что в стране на 70% возросли цены на бензин.

Политик также указал на ошибки Белого дома в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и «катастрофический» уход США из Афганистана.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах ощутимо подорожали продукты питания в связи с введенными против России экономическими санкциями. На резкий рост цен, в частности, пожаловались жители Нью-Йорка.