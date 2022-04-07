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App Store и Google Play могут перестать давать скачивать приложения в России

Виктория Ивашечкина
16:07 07.04.2022
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже к лету текущего года должен заработать российский интернет-магазин.
App Store и Google Play могут перестать давать скачивать приложения в России
© Фото: Pixabay
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play в ближайшее время могут перестать давать скачивать приложения в России. По его словам, в связи с этим в стране нужно сделать собственный интернет-магазин.

«Нужно сделать интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», - отметил глава правительства в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

Михаил Мишустин также призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». Он также заявил, что к лету текущего года должен заработать российский интернет-магазин.

В начале марта компания Google ограничила работу магазина приложений Google Play для российских пользователей. Отмечалось, что скачать можно будет только бесплатные приложения.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Это вызвало реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.

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