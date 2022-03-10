Google ограничивает работу Google Play в России

Компания Google ограничивает работу магазина приложений Google Play для российских пользователей. Теперь скачать можно только бесплатные приложения, сообщается на сайте Google.

«В связи с нарушениями работы платежных систем мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан. Когда срок подписки завершится, у пользователя исчезнет к ней доступ.

YouTube полностью запретил авторам видео монетизацию для российской аудитории. Перед этим платформа временно отключила показ рекламы российским зрителям, часть дохода с которой направлялась авторам роликов.

Ранее компания Google заблокировала в Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik, а также приостановила монетизацию для российских государственных СМИ и удалила сотни каналов из-за ситуации на Украине.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Это вызвало реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.