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Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине и переговоры делегаций

Анна Касаткина
16:55 07.04.2022
Акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине и переговоры делегаций
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ход специальной операции на Украине и российско-украинские переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Михаил Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Обсуждался ход продолжающейся специальной военной операции на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями», - говорится в заявлении Кремля.

Уточняется, что акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям со стороны Украины, подобным провокации в Буче.

Ранее Путин дал принципиальную оценку ситуации в Буче в беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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