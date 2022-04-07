Политолог назвал истинную цель Запада, снабжающего оружием Украину

По словам эксперта, Запад считает, что у него есть превосходная возможность разорвать связи РФ и Украины.

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Поставки оружия на Украину со стороны США и их союзников являются «подливанием бензина в пожар». Такую точку зрения в беседе с RT выразил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, поддержав высказывание главы МИД России о том, что Запад толкает Киев на продолжение боевых действий.

По словам Почты, Запад считает, что у него есть превосходная возможность разорвать связи РФ и Украины, поощряя нагнетание военной напряженности. Военная помощь способствует разрушению экономической и социальной структуры Украины и России, отметил он.

«Мне кажется, мы даже не нашли еще слов для того, чтобы оценить такие действия. Они очень опасны, губительны. Они ломают сложившуюся систему отношений», - пояснил политолог RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые подталкивают его к продолжению боевых действий. Украина также является недоговороспособной, так как изменила некоторые пункты договора с РФ, который был принят на переговорах в Стамбуле, отметил министр.