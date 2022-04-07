Подразделения мобильного резерва ВВО разгромили «террористов» в Хабаровском крае

По легенде учений, военнослужащие соединения спецназначения были переброшены в район выполнения учебно-боевых задач для реагирования на угрозу захвата аэродрома.

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В Восточном военном округе, в Хабаровском крае, завершились учения по переброске и применению мобильного резерва. Об этом сообщает Минобороны России.

Учения прошли под руководством исполняющего обязанности первого заместителя командующего войсками округа, начальника штаба округа, ганерал-майора Григория Тюрина.

В ходе масштабной тренировки была организована и осуществлена переброска мобильного резерва самолетами военно-транспортной авиации. По легенде учений, военнослужащие соединения спецназначения были переброшены в район выполнения учебно-боевых задач для реагирования на угрозу захвата аэродрома.

Подразделения мобильного резерва отработали блокирование условных незаконных вооруженных формирований, «атаковавших» военный аэродром ВВО.

Всего в тренировочных мероприятиях, проведенных в соединениях и частях ВВО, было задействовано более 10 000 военнослужащих и 300 единиц техники.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении четырех украинских баз хранения ГСМ при помощи высокоточных ракет.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов