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Политолог объяснил одобрение законопроекта США о ленд-лизе для Украины

Виктория Ивашечкина
15:29 07.04.2022
По мнению эксперта, после окончании спецоперации украинская сторона останется с ослабленной экономикой и будет иметь внушительные долги перед США.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS, globallookpress
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Политолог и промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения о том, что накануне Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.

Данный документ предполагает расширение возможностей по ускоренному предоставлению Киеву вооружений. 

«С одной стороны, если бы они (США. - Прим. ред.) сделали это втихую, то информация об этом просочилась в американскую прессу. И тогда возникнет жуткий скандал: почему администрация Джо Байдена так легко платит деньги налогоплательщиков в то время, как экономика США испытывает большие трудности из-за санкций, введенных против России», - отметил эксперт.

По словам Хазанова, подобный жест может расцениваться как желание показать России, что США не оставят Украину без поддержки, и, соответственно, это будет намеком со стороны Штатов на то, что России не стоит продолжать специальную военную операцию.

«Это и жест политической воли, направленный на то, чтобы показать Владимиру Зеленскому, что о нем помнят, о нем позаботятся, и об Украине тоже. Пока неизвестно, какая польза будет от этого жеста. Речь идет о том, чтобы предоставить военную технику взаймы, за деньги США», - подчеркнул политолог.

Хазанов предположил, что после окончания спецоперации Украина остается с ослабленной экономикой. И должна будет расплачиваться по ленд-лизу.

«Особенности его в том, что та техника, которую поставили, если она в пригодном состоянии, ее нужно вернуть. Если техника в непригодном состоянии - США нужно скомпенсировать ее стоимость. Украина фактически будет вынуждена платить за эту технику», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что законопроект был внесен в сенат еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. Теперь его должна принять палата представителей. В случае одобрения документ останется подписать президенту США.

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