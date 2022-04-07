В МИД России отреагировали на законопроект США о ленд-лизе для Украины

Документ предусматривает возможность незамедлительной поставки военного снаряжения в эту страну с отсрочкой оплаты.

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США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала американский законопроект о ленд-лизе для Украины.

«Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур», - сказала она в эфире «Соловьев Live».

По словам Захаровой, Запад до такой степени «доподбрасывался» оружием, что в Берлине уже иссякли склады с оружием.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Он предусматривает возможность незамедлительной поставки военного снаряжения в эту страну с отсрочкой оплаты. Это первое применение программы ленд-лиза со времен Второй мировой войны.



