Мишустин: у Запада не получилось разрушить экономику России санкционным штормом

Глава правительства РФ заявил, что западные страны надеялись разрушить экономику России за несколько дней, однако у них это не получилось.

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Сегодня, 7 апреля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной думе РФ с ежегодным отчетом.

Глава правительства заявил, что западные страны надеялись разрушить экономику России за несколько дней, однако у них это не получилось.

По словам Мишустина, такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Все это было тщательно спланировано.

«Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное - они направлены против всех граждан», - сказал он.

Мишустин отметил, что цель всех ограничений - отбросить Россию на десятилетия назад и изолировать от мира. Запад хотел заставить РФ отказаться от перспективных экономических и социальных проектов.

Глава правительства России подчеркнул, что США и Европа предприняли все возможные шаги, чтобы разогнать инфляцию и создать дефицит потребительских товаров.

Напомним, вчера Белый дом объявил о санкциях в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Это означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними.