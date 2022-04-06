Материалы следствия: как украинские националисты калечили беззащитных пленников

Захваченный в плен мужчина рассказал, как подвергался десяткам изощренных пыток и сейчас получил инвалидность.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Избиение и пытки людей националистами стало настолько регулярным, что когда они задерживали кого-то, каждый, кто устраивал допрос или даже просто пересекался, чтобы отвести в камеру, считал необходимым лишний раз ударить прикладом или испытать новый способ издевательств. Об этом в новом ролике «Звезды» в рамках проекта «Материалы следствия» рассказал Александр Чегринц, который провел 51 день в плену. Его украинские националисты задержали в июле 2014 без объяснения причин.

«Вначале в какую-то воинскую часть привезли. Где-то в лесополосе. Ну, естественно избивали как могли - в том числе прикладом. Потом с Мариуполя перевезли в Краматорск. И там. Ну, куда привозят, там и бьют», - признался он.

Мужчина подвергался десяткам изощренных пыток и сейчас получил инвалидность.

«Привязывали к бревну и подымали на веревке - это у них "вертел" называется. Руки повыворачивали, ноги повыдергивали - вот, с ногой проблемка», - признался Чегринц.

Выжившие до сих пор вспоминают тех, кто погиб на их глазах.

«Живьем в землю, ковшом. Вбивали. Вот, его сбили с ног, по голове тюкнули, он упал, и ковшом дальше били», - добавил мужчина.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.