Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку наименование «гвардейский»

Полк базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области. Оснащен самолетами Ту-160 и Ту-95МС.

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Тяжелому бомбардировочному авиаполку, вооруженному современными ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС, присвоено наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, почетное наименование авиаполк получил за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом в боевых действиях.

121-й тяжелый бомбардировочный авиаполк базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Ранее Минобороны России показало кадры полевого ремонта бронетехники в ходе спецоперации. Специалисты по ремонту техники выполняют задачи как текущего, так и экстренного ремонта в боевых условиях.

Также российское военное ведомство опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота. Целью высокоточного оружия стали объекты военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов