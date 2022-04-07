Минобороны России показало кадры полевого ремонта бронетехники в ходе спецоперации

Специалисты по ремонту техники выполняют задачи как текущего, так и экстренного ремонта в боевых условиях. Все это позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений Вооруженных сил России на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры полевого ремонта бронетехники в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

«На полевых пунктах технического обслуживания и текущего ремонта военнослужащие проводят работы по замене технических жидкостей, ремонту и обслуживанию составных частей редукторов, регулированию систем, узлов и агрегатов военной техники», - говорится в сообщении.

Специалисты по ремонту техники выполняют задачи как текущего, так и экстренного ремонта в боевых условиях. Все это позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений Вооруженных сил России на Украине.

«Развернули ремонтную зону на базе ремонтной роты полка, где производится сварочные работы, ремонт техники, замена дисков сцепления, агрегатный ремонт с замена раздаточных коробок, мостов привода. Развернуты посты обслуживания фильтров, аккумуляторных батарей», - заметил заместитель командира мотострелкового полка Дмитрий.

По его словам, самое сложное - заменить сцепление, потому что для этого необходимо демонтировать двигатель.

Также военнослужащий сообщил, какие повреждения техники случаются чаще всего - это повреждение колес, кабин и остекления в результате разрыва мин.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении четырех украинских баз, на которых хранились горюче-смазочные материалы. Это произошло при помощи высокоточного ракетного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов