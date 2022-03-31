СМИ: в МВФ заявили об ускоренном внедрении криптовалют из-за западных санкций против России

Ослабление доллара и использование цифровых валют могут привести к появлению различных валютных блоков в мировой экономике.

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Ужесточение антироссийских санкций может привести к ослаблению доллара в качестве международной валюты и ускоренному внедрению в экономику криптовалют и цифровых валют центральных банков. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Гиту Гопинат.

Это может привести к тому, что в мировой финансовой системе могут появиться небольшие валютные блоки, в которых государства могут торговать в различных валютах.

Также Международный валютный фонд констатировал тот факт, что антироссийские санкции могут пошатнуть доминирование американской валюты в мире. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат отметила, что процесс этот медленный.