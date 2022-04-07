Reuters: ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля из-за ФРГ

Германия надавила на Евросоюз, чтобы отсрочить введение этой меры.

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Дата полного запрета на импорт угля из РФ будет перенесена. Москва сможет поставлять уголь в страны Европейского союза до августа, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Изначально комиссия ЕС предложила в течение трех месяцев расторгнуть контракты с российской стороной, однако ФРГ, будучи основным европейским покупателем угля, выступила против таких сроков.

Напомним, ЕС в среду объявил о своем намерении отказаться от закупок угля в России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Россия является третьим по величине поставщиком энергетического угля и доминирует в продажах европейским странам. Новые санкции означают усиление конкуренции на рынке морских перевозок топлива.

Ранее промышленный эксперт Евгений Змиев прокомментировал «Звезде» ситуацию с запретом угля из РФ. По его мнению, политики Европы оторвались от современной экономической реальности их же стран.